Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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03.09.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Mittag fester
Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 597,60 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 597,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'372 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 599,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 595,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 36'440 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,75 Prozent. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 39,05 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 45,79 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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