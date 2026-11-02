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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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02.11.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verbilligt sich am Montagnachmittag

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 622,00 CHF.

Zurich Insurance
623.15 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 622,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'783 Punkten steht. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 619,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 622,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 67'094 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 1,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,26 USD aus. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 46,08 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 1243.6 20.11.2026 162067298
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.8438 5.77 161893866
Long 23.9154 1.39 161595959
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8352 11.81 157975579
Short 10.1138 7.16 151635306
Short 23.4717 1.63 159231724
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -46.68 114086076
Long 10 -9.30 142861648
Long 12 -7.62 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 13’253.37 8.92 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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