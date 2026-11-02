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02.11.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verbilligt sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 622,00 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 622,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'783 Punkten steht. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 619,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 622,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 67'094 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 1,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,26 USD aus. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 46,08 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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