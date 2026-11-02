Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Mittag ins Minus

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 622,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'777 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 620,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 622,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 34'150 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,00 CHF) erklomm das Papier am 30.10.2026. Gewinne von 1,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,26 USD. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 46,08 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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