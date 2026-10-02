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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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02.10.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Nachmittag Boden gut

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 570,60 CHF.

Zurich Insurance
572.38 CHF 1.77%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 570,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'694 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 573,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 564,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148'921 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Mit einem Zuwachs von 9,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,45 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 1142.8 17.12.2027 143508239
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4693 11.22 138986553
Long 11.9042 6.03 156564141
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.0246 6.99 157925051
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Long 6 -41.96 114086076
Long 10 -11.23 142861648
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