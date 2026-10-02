Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Zurich Insurance legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 566,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 568,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 564,00 CHF. Bisher wurden heute 49'721 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 626,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 10,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 8,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,45 USD aus. Am 09.02.2017 lud Zurich Insurance zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,93 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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