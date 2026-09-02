Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Im SIX SX-Handel kam die Zurich Insurance-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 596,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 598,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Zurich Insurance-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 595,60 CHF ab. Bei 596,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 7'050 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,64 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 39,06 USD, nach 30,00 CHF im Jahr 2025. Zurich Insurance gewährte am 09.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 45,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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