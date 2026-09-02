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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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02.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 594,00 CHF abwärts.

Zurich Insurance
593.42 CHF -0.07%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 594,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'345 Punkten notiert. Bei 592,00 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 596,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 66'430 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 14,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 39,06 USD aus. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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