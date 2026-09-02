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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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02.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Abschlägen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 594,80 CHF nach.

Zurich Insurance
594.01 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 594,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'291 Punkten steht. Im Tief verlor die Zurich Insurance-Aktie bis auf 593,60 CHF. Bei 596,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 35'556 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 5,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 12,41 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 39,06 USD, nach 30,00 CHF im Jahr 2025. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 45,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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