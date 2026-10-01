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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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01.10.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 561,00 CHF.

Zurich Insurance
562.41 CHF -0.85%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 561,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'718 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Zurich Insurance-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 558,60 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 560,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'929 Zurich Insurance-Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,91 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zurich Insurance einen Gewinn von 45,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 11.1723 17.12.2027 154809825
Short 188.0667 18.12.2026 154259186
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0525 12.32 137628551
Long 11.633 6.54 154810330
Long 22.1255 2.36 156945261
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1418 10.60 142861036
Short 8.8945 7.98 157925051
Short 12.6921 4.67 161114171
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
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Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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