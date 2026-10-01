Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag tiefer

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 563,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'667 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Zurich Insurance-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 558,20 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 560,80 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 163'773 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 11,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 8,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,91 USD. Zurich Insurance gewährte am 09.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 45,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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