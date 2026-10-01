Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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01.10.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 559,80 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 559,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'656 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 558,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 560,80 CHF. Bisher wurden heute 80'412 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 10,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,93 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,91 USD. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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