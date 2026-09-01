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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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01.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Zurich Insurance zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die Zurich Insurance-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 593,00 CHF.

Zurich Insurance
591.09 CHF 0.15%
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Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 593,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'348 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Zurich Insurance-Aktie sogar auf 596,20 CHF. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 592,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 593,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'159 Zurich Insurance-Aktien.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 5,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 13,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 39,06 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 45,79 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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August 2026: Die Expertenmeinungen zur Zurich Insurance-Aktie

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

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