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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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01.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit Kursplus

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 594,40 CHF.

Zurich Insurance
593.85 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Zurich Insurance konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 594,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'327 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 596,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 593,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'534 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 626,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,35 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 39,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zurich Insurance 30,00 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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