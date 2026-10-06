Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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06.10.2026 15:14:00
Zurich-Aktie knapp im Plus: Moody's bestätigt Kreditratings nach Beazley-Zukauf - Ausblick stabil
Die Ratingagentur Moody's hat die Krediteinstufungen für die Zurich-Gruppe nach der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley bestätigt.
Das ZIC-Rating basiere auf der weiterhin starken und stabilen Ertragslage sowie dem umsichtigen Risiko- und Kapitalmanagement der Versicherungsgruppe, hiess es weiter. Zudem stärke die Übernahme von Beazley das Geschäftsprofil der Zurich, indem der Konzern die margenstarke Spezialversicherung erheblich ausgeweitet habe.
Im Rahmen der Ratingbeurteilung hat Moody's laut den Angaben auch alle bestehenden Anleiheratings der Zurich-Gruppe bestätigt.
An der SIX reagiert die Aktie im Dienstagshandel zeitweise mit leichten Aufschlägen von 0,17 Prozent auf 575,00 Schweizer Franken.
mk/ys
Zürich (awp)
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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