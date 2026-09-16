Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’854 0.3%  SPI 19’535 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’454 0.2%  Euro 0.9454 0.1%  EStoxx50 6’264 0.4%  Gold 4’325 0.7%  Bitcoin 61’790 -0.2%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 108.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag
SK hynix-Aktie in Feierstimmung – das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Personalwechsel 16.09.2026 09:47:00

Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma

Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma

Bei der Zurich hat es an der Spitze des US-Geschäfts einen Wechsel gegeben.

Zurich Insurance
600.60 CHF -0.07%
Kaufen Verkaufen
Alex Wells übernehme mit sofortiger Wirkung die Leitung der auf Versicherungen für Unternehmenskunden fokussierten Tochter Zurich U.S., teilte die Gruppe mit. Er tritt somit die Nachfolge von Sierra Signorelli an, die den Konzern verlassen hat.

Damit hat die Zurich den freigewordenen Posten mit einem internen Kandidaten besetzt. Laut den Angaben hat Wells in den letzten Jahren im US-Geschäft der Zurich unter anderem das Kundensegment Middle Market mit mittelgrossen Unternehmenskunden geleitet. Davor sei er in leitenden Positionen bei den Gewerbeversicherungen von Chubb und ACE tätig gewesen.

Seit seinem Eintritt bei Zurich im Jahr 2020 habe Wells das Middle-Market-Geschäft zu einem zweistelligen Prozentwachstum geführt, hiess es in der Mitteilung weiter. Zugleich habe er die personellen Ressourcen und Kompetenzen in den Bereichen Underwriting und Risk Engineering ausgebaut, die Marktpräsenz gestärkt und die spezialisierten Risikolösungen weiterentwickelt.

Mit Sierra Signorelli habe derweil eine bewährte Führungskraft die Zurich verlassen. Sie arbeitete während gut neun Jahren für den Konzern und leitete zuletzt nebst dem US-Geschäft auch den Bereich Commercial Insurance für Firmenkunden.

An der SIX zeigt sich die Zurich-Aktie zeitweise auf Vortagesniveau bei 600,80 Franken.

mk/ys

Zürich (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3742 18.09.2026 154259316
Long 12.1414 19.03.2027 155830772
Long 1202 16.10.2026 158828409
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.1864 17.12.2027 158828325
Short 601 18.12.2026 154259185
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4198 10.77 156564141
Long 12.2653 5.30 157230126
Long 15.2152 3.72 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9884 11.25 151635306
Short 11.901 5.51 159231724
Short 13.8161 4.39 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.81 114086076
Long 10 -11.05 142861648
Long 12 -13.76 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:52 Marktüberblick: Versorger gesucht – Banken schwächeln
09:00 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
07:58 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie getestet
07:49 Logo WHS Dein täglicher Vorteil vor Börseneröffnung. Live Webinar heute ab 08:30 Uhr
15.09.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
15.09.26 Zwischen Hype und Halbleitern: Die neue Ordnung im Smartphone Markt
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
15.09.26 Erneute Flucht in die Schwergewichte
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’659.43 13.61 SJBE8U
Short 15’187.33 8.95 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’853.79 16.09.2026 09:55:30
Long 13’227.39 19.83 SNBW3U
Long 12’913.21 13.74 SRDBIU
Long 12’367.24 8.95 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Ölpreis-Entspannung mildert KI-Sorgen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
BMW-Aktie im Plus: Grosses Interesse an E-Autos - Neuer iX3 beliebt bei Kunden
Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag schwächer
Ölpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.