Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Ausblick stabil
|
26.01.2026 10:44:36
Zurich-Aktie kaum verändert: Fitch-Rating bestätigt
Die Ratingagentur Fitch hat das sogenannte "Insurer Financial Strength (IFS)-Rating" für die Versicherungsgruppe Zurich Insurance Company mit "AA" bestätigt.
Der Ausblick für beide Ratings bleibt "stabil", wie Fitch am Montag mitteilte. Die Einschätzung widerspiegle das starke Geschäftsprofil, die Kapitalisierung sowie die Ertragskraft. So habe der Versicherer unter anderem eine führende Position in ihren Kernmärkten und sei geografisch breit aufgestellt.
Die Zurich Insurance-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 0,04 Prozent auf 545,40 Franken.
cf/uh
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
10:02
|SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Börse Zürich: SLI beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schließlich vorwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.