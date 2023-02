Zurich-Aktie in Grün: Zurich Invest will Immobilienfonds an die Börse bringen

So soll der Immobilienfonds ZIF Immobilien Direkt Schweiz im November 2023 direkt an der SIX Swiss Exchange kotiert werden.

Der geplante Börsengang ist allerdings abhängig von den Marktbedingungen, wie Zurich Invest am Mittwoch mitteilte. Die Fondsleitung werde zu einem späteren Zeitpunkt über die Genehmigung des Kotierungsgesuchs berichten.

Bis zur Kotierung ist der Fonds für Investitionen qualifizierter Anleger reserviert, danach steht er allen offen. Zurich Invest geht davon aus, dass der Fonds nach der Kotierung an der SIX voraussichtlich in die Indizes "SXI Real Estate Broad" sowie "SXI Real Estate Funds Broad" aufgenommen wird.

Der Fonds investiert vorwiegend in bestehende Immobilienwerte in der ganzen Schweiz und verfügt bezüglich Region, Lage und Alter über eine breite Diversifikation. Die Liegenschaften im Portfolio befinden sich zum grössten Teil in Schweizer Grossstädten oder deren Agglomerationen. Der Fokus des Fonds liegt zu über 80 Prozent auf der Wohnnutzung.

Derzeit wird der Fonds ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt. Die Bank soll auch nach der Kotierung ein aktives Market Making der Fondsanteile sicherstellen.

An der SIX steigt die Zurich-Aktie zwischenzeitlich um 0,14 Prozent auf 438,80 Franken.

cf/ra

Zürich (awp)