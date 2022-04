Zurich-Aktie in Grün: Zurich Invest gibt sich für Immobilienportfolio neue Klimaziele

Dazu hat das Unternehmen ein Massnahmenpaket geschnürt.

Gemäss Mitteilung vom Montag sollen bis 2025 in den Immobilien-Anlagegruppen der Zürich Anlagestiftung die CO2-Emissionen um 20 Prozent sinken. Im Immobilienfonds ZIF Immobilien Direkt Schweiz soll der Ausstoss bis 2030 um 30 Prozent abnehmen. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen seit 2010 den CO2-Ausstoss um einen Fünftel reduziert.

Kurzfristig setzt Zurich Invest auf Optimierungen bei Heizungsanlagen, um schnell Erfolge zu realisieren. Mittel- und langfristig will das Unternehmen die CO2-Reduktionsziele durch den Bau von Liegenschaften und mit der Sanierung bestehender Gebäude nach Minergie-Vorgaben erreichen.

Bis 2050 peilt das Unternehmen Klimaneutralität an. Die Zurich Invest arbeitet gemäss Mitteilung aktuell daran, ihre Klimaziele auch im Bereich Transaktionen und Asset-Management umzusetzen.

