Zurich-Aktie höher: Zurich verkauft langfristiges Lebensversicherungsgeschäft in Singapur

Mit dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen geht damit das geschlossene Lebensversicherungsportfolio der Zurich International Life Limited (ZILL) sowie die Mitarbeiter der Niederlassung an Monument Re über.

Der Schritt erfolge nach dem Erhalt einer Versicherungslizenz für Singapur durch die Monument International Life Assurance Company, teilte die auf den Bermudas ansässige Monument Re am Mittwoch mit. Zu den finanziellen Einzelheiten wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Zurich sehe sich stets nach Gelegenheiten um, ihr Geschäft zu "optimieren", wird der CEO von Zurich Singapur, Reginald Peacock, in der Mitteilung zitiert. Von der Transaktion werde kein anderes Geschäft ausserhalb des Portfolios an langfristigen Lebensversicherungen in Singapur spürbar betroffen sein wird, versichert der Vertreter der Schweizer Versicherungsgruppe.

Für die Aktien der Zurich geht es im Schweizer Handel zeitweise 0,82 Prozent nach oben auf 441,60 Franken.

tp/rw

Zürich (awp)