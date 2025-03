Zurich-Aktie gibt nach: Rekordergebnis wirkt sich positiv auf Lohn von Zurich-Chef aus

Der Versicherer hatte im vergangenen Jahr Rekordergebnisse geschrieben und bezahlt eine höhere Dividende.

Greco verdiente laut dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht der Zurich insgesamt 9,88 Millionen Franken an Vergütungen. Für das Jahr 2023 hatte er mit 9,83 Millionen etwas weniger erhalten. Während das fixe Grundgehalt mit 2,34 Millionen (VJ 2,29 Mio) leicht höher ausfiel, verblieben die variabel zugeteilten Vergütungen unverändert.

Die Konzernleitung der Zurich-Gruppe erhielt dem Bericht zufolge gesamthaft 55,4 Millionen Franken nach 55,9 Millionen im Jahr zuvor.

Die Zurich-Aktie verliert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,54 Prozent auf 594,40 Franken.

