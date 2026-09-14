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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Warten auf Gericht 14.09.2026 15:52:06

Zurich-Aktie gesucht: Beazley darf voraussichtlich ab Oktober übernommen werden

Zurich-Aktie gesucht: Beazley darf voraussichtlich ab Oktober übernommen werden

Die Zurich-Gruppe kann den britischen Spezialversicherer Beazley voraussichtlich per 1. Oktober 2026 übernehmen.

Zurich Insurance
594.62 CHF 0.95%
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Finale Voraussetzung für den Stichtag sei die Zustimmung des zuständigen Londoner Gerichts, das am 22. September eine Anhörung zu dieser Sache angesetzt habe, teilte Beazley am Montag mit.

Bis dato seien zu der geplanten Transaktion alle erforderlichen Genehmigungen erteilt worden, hiess es weiter. Das bedeutet, dass auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) "Grünes Licht" gegeben hat. Davor hatten schon andere Behörden, etwa auch die EU-Kommission, die Genehmigung erteilt.

Sofern auch das Londoner Gericht in seiner Anhörung dem Vorhaben zustimmt, soll in der Folge die an der Londoner Börse gehandelte Beazley-Aktie dekotiert werden und die Zahlung an die Beazley-Aktionäre bis zum 15. Oktober erfolgen. Die Zurich hatte mit dem definitiven Abschluss der Übernahme in der zweiten Jahreshälfte 2026 gerechnet.

Die Zurich hatte im März für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in Höhe von insgesamt knapp 11 Milliarden US-Dollar abgegeben und die Beazley-Aktionäre stimmten dem Vorhaben im April zu. Gemeinsam mit Beazley will Zurich zu einem weltweit führenden Spezialversicherer in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufsteigen.

An der SIX klettert die Zurich-Aktie zwischenzeitlich um 1,18 Prozent auf 595,13 Franken.

mk/ra

Zürich (awp)

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 594 18.09.2026 158463575
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Long 7.3333 10.94 154810330
Long 11.4269 5.93 156945260
Long 18.5625 2.49 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3529 12.69 151635306
Short 11.534 5.74 142861036
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Long 6 -44.16 114086076
Long 10 -10.76 142861648
Long 12 -12.75 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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