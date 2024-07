Zurich-Aktie freundlich: Zurich ernennt David Fike zum Chef der Tochter Cover-More

David Fike werde mit sofortiger Wirkung CEO der weltweit tätigen Reiseversicherungs- und Assistance-Tochter, teilte die Gruppe in der Nacht auf Donnerstag mit. Er folgt auf Cara Morton, die im Februar die Leitung des Bereichs Zurich Global Ventures übernommen hat.

Fike arbeitet seit 2014 bei der Zurich und leitet in Nordamerika das Unfall- und Gesundheitsgeschäft. Dies werde er auch künftig tun, hiess es. Davor war er bei der Zurich zunächst Chef General Insurance in Malaysia und später zuständig für die Integration des in Indonesien übernommenen Versicherers Adira.

Die Ernennung des neuen Cover-More-Chefs gibt die Zurich nur eine Woche nach Ankündigung des Zukaufs von AIG Travel bekannt. Vom Konkurrenten AIG wurde für 600 Millionen US-Dollar und möglichen erfolgsabhängigen Earn-Out-Zahlungen der Reiseversicherungs- und Assistance-Bereich für Privatkunden gekauft. Das Geschäft wird mit Cover-More zusammengelegt.

Nach Abschluss des Zukaufs dürfte die vergrösserte Cover-More Gruppe jährliche Bruttoprämien von rund 2 Milliarden Dollar erzielen, wie es hiess. Vor allem in den USA und im Privatkundenbereich baut die Zurich-Tochter mit Sitz in Sydney mit AIG Travel die Aktivitäten aus.

Zurich-Papiere stehen an der SIX zwischenzeitlich 0,17 Prozent im Plus bei 473,80 Schweizer Franken.

mk/ra

Sydney/Zürich (awp)