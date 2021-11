Zurich-Aktie etwas tiefer: Zurich sieht sich auf Kurs für Ziele 2022

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2022 erreichen werden", sagte CEO Mario Greco anlässlich des heutigen Kapitalmarkttages des Unternehmens. Zurich wird am Nachmittag Investoren und Analysten über den Stand der Strategie 2020 bis 2022 informieren.

Das Geschäft wachse dank eigener Initiativen und der steigenden Prämiensätze. "Wir sind gut aufgestellt, um für die Aktionäre Renditen zu erwirtschaften", sagte der Manager.

Zurich strebt für 2022 eine Eigenkapitalrendite von über 14 Prozent und ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 5 Prozent an. Im ersten Halbjahr lag die Rendite bei 13,0 Prozent. Zudem will der Konzern bis Ende nächsten Jahres 11,5 Milliarden US-Dollar in bar an die Aktionäre zurückgeben. Bislang sind 7,4 Milliarden geflossen.

An der Schweizer Börse verliert die Zurich-Aktie im frühen Verlauf 0,37 Prozent auf 401,00 CHF.

FRANKFURT (Dow Jones)