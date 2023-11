Zurich-Aktie dennoch niedriger: Zurich Insurance hält an Finanzzielen fest - Dividende soll steigen

Die Zurich sieht sich mit Blick auf die für die Jahre 2023 bis 2025 gesetzten Geschäftszielen auf Kurs. Der Versicherungskonzern will insbesondere in der Schadenversicherung wachsen und die Ertragskraft der Gruppe weiter steigern. Den Aktionären verspricht die Zurich höhere Dividendenzahlungen.

Im Vorfeld des am Donnerstag in London geplanten Investorentages bekräftigte die Zurich ihre finanziellen Ziele. Demnach strebt der Konzern bis 2025 eine Eigenkapitalrendite auf dem Business Operating Profit (BOP) von mindestens 20 Prozent an, während der Gewinn je Aktie jährlich und organisch um 8 Prozent zulegen soll.

Mit den genannten Zielen sei man auf Kurs, hält die Zurich in der zum Investorentag publizierten Präsentation fest. Im ersten Halbjahr 2023 hatte die Rendite 22,9 Prozent betragen und der Gewinn je Aktie stieg um 8 Prozent.

Getragen werde die verbesserte Ertragskraft durch das Wachstum im Schadengeschäft, verbesserten Margen im Geschäft mit Privatkunden und dem Wachstum in ausgewählten Teilen der Lebensversicherung, so die Zurich weiter.

Farmers auf Turnaround-Kurs

Verbesserungen macht die Zurich auch beim US-Partner Farmers Exchanges aus, für den sie Dienstleistungen erbringt. Farmers habe eine Reihe von Initiativen umgesetzt, um rentabler zu werden und an Kapitalstärke zu gewinnen. Der Fokus sei auf Underwriting-Massnahmen, Kostenoptimierung und den Vertrieb gelegt worden.

Unter anderem sei das Exposure zu Naturkatastrophenschäden reduziert worden, so die Zurich. Das sei insbesondere im Bundesstaat Kalifornien geschehen, wo regelmässig Waldbrände wüten. Ziel sei es, dass Farmers im Jahr 2024 einen Schaden-Kosten-Satz von rund 99 Prozent erreicht, was einer Verbesserung von drei bis vier Prozentpunkten gleichkommen dürfte.

Das soll sich auch in der Rechnung der Zurich niederschlagen. Die von Farmers erzielte Überschussquote soll im kommenden Jahr 35 Prozent erreichen. Die neue Zielspanne der Überschussquote sei bei 34 bis 38 Prozent festgelegt worden.

Weitere Dividendensteigerungen

Zudem strebt die Zurich eine weitere Steigerung der Dividende an. Angepeilt werde eine Ausschüttungsquote von rund 75 Prozent des Gewinns, bekräftigte der Konzern das Dividendenziel. Auf Basis des zu erwartenden Gewinnwachstums wird so auch mit steigenden Ausschüttungen gerechnet. Im laufenden Jahr wurde je Aktie eine Dividende in Höhe von 24 Franken ausbezahlt nach 22 Franken im Jahr davor.

Doch damit nicht genug. Wie bereits vergangene Woche im Rahmen der Publikation von Neunmonatszahlen dargelegt, sollen weitere Aktienrückkäufe die Dividendenpolitik ergänzen. Die kombinierte Ausschüttung werde dabei bis zu 100 Prozent des zugrundeliegenden, den Aktionären zurechenbarer Reingewinns erreichen, bekräftigte die Zurich.

Die Zurich-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,31 Prozent niedriger bei 426,85 Franken.

Zürich (awp)