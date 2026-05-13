Zurich-Aktie: 2026 startet mit Wachstum

Vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung legte die Gruppe zu. Der Konzern profitierte von weiteren Tariferhöhungen, während die Wachstumsinitiativen in den Spezialversicherungen und mit mittelgrossen Firmenkunden (Middle Market) Früchte trugen.

In der Schaden- und Unfallsparte stieg der Versicherungsumsatz der Zurich in den Monaten Januar bis März um 11 Prozent auf 12,0 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Mittwoch bekanntgab. Das Bruttoprämienvolumen rückte derweil um 17 Prozent auf 15,6 Milliarden vor. Auf vergleichbarer Basis verblieb ein Plus von 8 Prozent.

In der Lebensversicherung legten die Bruttoprämien um 5 Prozent auf 9,85 Milliarden Dollar zu. Auf vergleichbarer Basis resultierte allerdings ein Minus von 5 Prozent. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft fiel nach dem starken Wachstum aus dem Vorjahr um 7 Prozent auf 4,71 Milliarden.

Darüber hinaus ist der US-Partner Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, im Startquartal weitergewachsen. Die Prämieneinnahmen der US-Amerikaner stiegen um 4 Prozent auf 7,72 Milliarden Dollar, wie es hiess.

Angaben zu den Gewinnzahlen macht die Zurich-Gruppe zum ersten Quartal keine. Was die Profitabilität angeht, sieht sich der Konzern mit Blick auf die bis 2027 gesetzten Zielen weiterhin gut aufgestellt, um diese erreichen oder gar übertreffen.

Im laufenden Programm, das 2025 startete und 2027 zum Abschluss kommt, will die Zurich im Kern eine Eigenkapitalrendite zum Bruttogewinn von über 23 Prozent sowie ein jährliches Plus beim Gewinn je Aktie von mindestens 9 Prozent erreichen.

Hinsichtlich der geopolitischen Konflikte und Spannungen im Nahen Osten sieht sich die Zurich nur begrenzten Risiken ausgesetzt. Es würden keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf erwartet, hiess es dazu.

Zurich legt im Nichtlebengeschäft kräftig zu

Die Zurich Insurance Group ist mit Wachstum in das Jahr 2026 gestartet. Insbesondere in der Schaden- und Unfallversicherung steigerte der Konzern die Prämieneinnahmen deutlich. Dabei trugen die etwa in der Spezialversicherung oder mit Firmenkunden lancierten Wachstumsinitiativen Früchte.

"Alle unsere Geschäftsbereiche verzeichneten einen starken Start ins Jahr, wobei sich das Wachstum in ausgewählten Geschäftsbereichen und Kundensegmenten wie Specialty, Middle Market und Vorsorgeschutz beschleunigte", wird Finanzchefin Claudia Cordioli in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zum Quartalsergebnis zitiert. Auch das Timing gewisser Grossverträge habe die Entwicklung begünstigt.

Das Nichtlebengeschäft mit Firmenkunden wuchs auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent, wobei Nordamerika sowie Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) mit 10 Prozent beziehungsweise 8 Wachstum hervorstachen. Im Privatkundengeschäft legten die Prämien bereinigt um 7 Prozent zu, während die Margen dank diszipliniertem Underwriting ausgeweitet worden seien.

In der Einheit Global Specialty wiederum stiegen die Einnahmen um 7 Prozent, auch dank dem Zuwachs in der margenstarken US-Bauversicherung (+21%), wie es hiess. Treiber waren da der Bau von Datenzentren oder Infrastrukturprojekte. Zulegen will die Zurich auch im Geschäft mit mittelgrossen Firmenkunden (Middle Market). Dort gelang ein Prämienwachstum um 7 Prozent.

Im Schaden- und Unfallgeschäft insgesamt kletterten die Bruttoprämien von Januar bis März um 17 Prozent auf 15,6 Milliarden US-Dollar, wie die Zurich bekanntgab. Auf vergleichbarer Basis, also um Währungs- und Akquisitionseffekte bereinigt, wuchs das Prämienvolumen noch um 8 Prozent. Wesentlich zu dieser Differenz trug die Abschwächung des US-Dollars bei.

In der Lebensversicherung rückten derweil die Bruttoprämien in Dollar gerechnet um 5 Prozent auf 9,85 Milliarden vor, auf vergleichbarer Basis sank das Volumen im Vergleich zum sehr gut gelaufenen Vorjahresquartal aber um 5 Prozent. Nach wie vor gut laufe das Geschäft mit Vorsorgeprodukten, das bereinigt um weitere 9 Prozent zulegte, hiess es.

mk/tp

Zürich (awp)