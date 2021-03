Zur Rose-Aktie aktuell: Zur Rose im Bullenmodus

Das Papier von Zur Rose konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 8.2 Prozent auf 357.00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 13'956 Punkten steht. Die Zur Rose-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 366.50 CHF aus. Bei 351.00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'716 Zur Rose-Aktien umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -3.967 CHF je Zur Rose-Aktie.

Die Zur Rose Group AG ist eine Unternehmensgruppe die Medikamente und pharmazeutische Produkte mit den Marken «Zur Rose» und «DocMorris» wie auch Dienstleistungen für das Arzneimittelmanagement anbietet. Als eine der grössten Versandapotheken Europas für rezeptpflichtige und rezeptfreie Arzneimittel und als eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz beliefert der Konzern sowohl Arztpraxen, Versandapotheken wie auch institutionelle Kunden und Privatpersonen in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Im Weiteren werden eigene Publikumsapotheken Zur Rose in der Schweiz betrieben. Ausserdem hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der BlueCare, Winterthur, einem Dienstleistungsunternehmen, das Ärztenetze und Verbände im Aufbau professioneller Organisationsstrukturen unterstützt. Im Januar 2019 übernahm das Unternehmen die Versandaktivitäten der deutschen Versandapotheke medpex und baut seine Marktposition in Deutschland aus. Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe ist in Frauenfeld, Schweiz. In Deutschland und Österreich ist die Zur Rose Group AG mit Tochtergesellschaften in Heerlen (NL) und Halle an der Saale (DE) tätig.

