Zur Rose-Aktie aktuell: Zur Rose zieht an

Die Zur Rose-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.2 Prozent im Plus bei 327.50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'253 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Zur Rose-Aktie bis auf 329.00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 328.50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'194 Zur Rose-Aktien umgesetzt.

In der Zur Rose-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7.265 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die Zur Rose Group AG ist eine Unternehmensgruppe die Medikamente und pharmazeutische Produkte mit den Marken «Zur Rose» und «DocMorris» wie auch Dienstleistungen für das Arzneimittelmanagement anbietet. Als eine der grössten Versandapotheken Europas für rezeptpflichtige und rezeptfreie Arzneimittel und als eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz beliefert der Konzern sowohl Arztpraxen, Versandapotheken wie auch institutionelle Kunden und Privatpersonen in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Im Weiteren werden eigene Publikumsapotheken Zur Rose in der Schweiz betrieben. Ausserdem hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der BlueCare, Winterthur, einem Dienstleistungsunternehmen, das Ärztenetze und Verbände im Aufbau professioneller Organisationsstrukturen unterstützt. Im Januar 2019 übernahm das Unternehmen die Versandaktivitäten der deutschen Versandapotheke medpex und baut seine Marktposition in Deutschland aus. Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe ist in Frauenfeld, Schweiz. In Deutschland und Österreich ist die Zur Rose Group AG mit Tochtergesellschaften in Heerlen (NL) und Halle an der Saale (DE) tätig.

Redaktion finanzen.net