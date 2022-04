Zur Rose Aktie News: Zur Rose wird ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Zur Rose nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3.2 Prozent auf 118.40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'988 Punkten notiert. Bei 117.20 CHF markierte die Zur Rose-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 121.10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 61'295 Zur Rose-Aktien.

2023 dürfte Zur Rose einen Verlust von -8.775 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und einer der führenden Ärztegrossisten in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'200 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 2'034 Millionen Franken (inklusive Aussenumsatz) bei derzeit über 12 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Redaktion finanzen.ch