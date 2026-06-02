Zur Shamir präsentierte Quartalsergebnisse

Zur Shamir liess sich am 31.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zur Shamir die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.73 ILS. Im letzten Jahr hatte Zur Shamir einen Gewinn von 0.140 ILS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1.52 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch