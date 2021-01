Zur Rose und Novo Nordisk arbeiten im Bereich Adipositas zusammen - Aktien gewinnen

Die Zusammenarbeit von Zur Rose und Novo Nordisk starte im ersten Quartal 2021 in Deutschland und soll dann auf weitere eurpäische Märkte ausgeweitet werden, teilte die Versandapotheke am Montag mit. Über finanzielle Details wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Im Rahmen der Partnerschaft soll ein gemeinsamer "digitaler Hub" entwickelt werden, heisst es weiter. Dieser soll den von Adipositas betroffenen Menschen die Diagnose erleichtern und Zugang zu Informationen über die verfügbaren Behandlungsoptionen verschaffen.

Die Zur Rose-Aktie legt im Schweizer Handel zeitweise 1,55 Prozent auf 295 Franken zu. Novo Nordisk-Papiere verteuern sich in Kopenhagen derweil um 0,16 Prozent auf 426,35 DKK.

