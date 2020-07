Zur Rose übernimmt TeleClinic und vollzieht dafür Kapitalerhöhung - Zur Rose-Aktie mit Gewinnen

Die Versandapotheke Zur Rose tätigt inmitten der Coronakrise eine weitere Übernahme.

Um diese zu finanzieren, wird eine Kapitalerhöhung vollzogen. Um diese den Aktionären wiederum schmackhaft zu machen, lässt sich die Gesellschaft vorzeitig in die Bücher zum ersten Halbjahr schauen.

Die TeleClinic GmbH mit Sitz in München wurde zu einem Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich akquiriert, wie Zur Rose am Donnerstagabend mittelte. Die Transaktion soll voraussichtlich Ende Juli 2020 abgeschlossen sein.

Zur Rose sieht bei TeleClinic eine sehr gute Ergänzung zur eigenen Strategie: Denn bei TeleClinic handelt es sich den Angaben zufolge um einen Telemedizinanbieter, welcher im Einklang mit dem deutschem Krankenversicherungssystem erstattungsfähige Konsultationen anbietet. Ärzte könnten sich der Plattform einfach und unverbindlich anschliessen.

Die operativen Kennzahlen und das Wachstum von TeleClinic würden das "enorme" Potenzial von Fernbehandlungen und von digitalen medizinischen Dienstleistungen unterstreichen. Und die Akzeptanz für digitale Rezepte und Krankheitsbescheinigungen habe mit Covid-19 und den verbundenen Abstandsregeln noch weiter zugenommen, so zur Rose.

Zur Rose setzt Platzierungspreis für Kapitalerhöhung auf 287 Fr. je Aktie fest

Die Versandapotheke Zur Rose hat die am gestrigen Donnerstag angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Insgesamt wurden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung 740'823 neue Aktien an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Platzierungspreis beträgt 287,00 Franken je Aktie, wie Zur Rose am Freitag mitteilte.

Mit Ausgabe der 740'823 Namensaktien zu einem Nennwert von jeweils 30,00 Franken erhöht sich Aktienkapital des Unternehmens um 22,2 Millionen auf 311,4 Millionen Franken.

Mittel für Lancierung von E-Rezept

Die Kapitalerhöhung generiert einen Bruttoerlös von 212,6 Millionen Franken. Zur Rose will die Mittel zur Finanzierung der äusserst vielversprechenden Markteinführung elektronischer Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente nutzen. Dabei soll auch die Kundenbasis in Europa verbreitert werden - durch organische Expansion aber auch durch Akquisitionen, wie es weiter heisst.

Ferner sollen Mittel in Plattformen und Ökosystem-Partnerschaften investiert werden sowie in die am Donnerstag bekanntgegebene TeleClinic-Akquisition, aber auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Neue Aktien ab Juli an der Börse

Die neuen Aktien werden dem Communiqué zufolge ohne Prospekt zum Handel im International Reporting Standard Segment der SIX Swiss Exchange zugelassen, unmittelbar nachdem die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist. Dies werde für den 20. Juli 2020 erwartet und der erste Handelstag ist für den 1. Juli geplant.

Den Angaben zufolge haben die neuen Aktien volle Dividenden-Bezugsberechtigung für das Geschäftsjahr 2020 - mit Fiskaljahrbeginn 1. Januar 2020.

Die Zur Rose-Aktie gewann im Schweizer Handel am Freitag 2,44 Prozent auf 294 Franken.

