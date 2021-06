Zur Rose ernennt Madhu Nutakki zum Chief Technology Officer - Aktie im Plus

In dieser neu geschaffenen Funktion werde er den Aufbau der Technologie-Plattform der Gruppe leiten, heisst es in einer Mitteilung von Zur Rose vom Dienstag.

Nutakki wird sein Amt am 1. August antreten. Der 49-jährige US-Amerikaner stösst den Angaben zufolge von der japanischen Nissan Motor Corporation dazu, wo er als Global Head of Customer Experience and Connected Car tätig ist. Davor arbeitete er in leitender Funktion beim Versicherungskonzern American International Group (AIG) und während 12 Jahren bei der US-Gesundheitsorganisation Kaiser Permanente.

Die Zur Rose-Aktie legt an der SIX aktuell 3,86 Prozent zu auf 366,50 Franken.

