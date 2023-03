Zur Rose-Aktie verliert dennoch deutlich: Zur Rose konnte Verluste 2022 wie angekündigt eindämmen

Im laufenden Jahr sollen die Verluste weiter sinken.

Der Betriebsverlust (bereinigter EBITDA) betrug 69,7 Millionen Franken, wie Zur Rose am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr lag das Minus noch bei 129 Millionen. Der Reinverlust belief sich 2022 auf 171 Millionen nach einem Minus von 226 Millionen im Jahr davor.

Nach abermaligen Verzögerungen bei der Einführung des digitalen Arztrezepts in Deutschland sah sich die Thurgauer Gruppe gezwungen, von ihrem Wachstumskurs abzulassen und den Fokus auf die Profitabilität zu legen. Vor allem im Marketing mussten die Kosten gedrosselt werden.

Entsprechend sank nach Jahren des Wachstums im vergangenen Jahr der Umsatz um fast 10 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Franken, wie seit Januar bekannt ist. Vor allem in Deutschland litt das Geschäft unter den Sparmassnahmen.

Umfirmierung in DocMorris AG

Wichtiger als alle Sparbemühungen dürfte aber der angekündigte Verkauf des Schweizer Geschäfts sein. Dieser soll im zweiten Quartal des laufenden Jahrs abgewickelt werden und mit einem Erlös von 360 Millionen Franken die Gruppe weitgehend schuldenfrei machen.

Mit gestärkter Kapitalstruktur sieht sich Zur Rose denn auch für das elektronische Rezept in Deutschland und die dortige Digitalisierung im Gesundheitswesen gerüstet. Die Online-Apotheke operiert in Deutschland unter der Marke "Doc Morris".

Nun will sich die Zur Rose AG nun auch gleich in DocMorris AG umfirmieren. Ein entsprechender Antrag wird den Aktionären an der Generalversammlung vom 4. Mai vorgelegt, wie es im Communiqué heisst.

E-Rezept ab 2024 Standard

Gleichzeitig rechnet die Gruppe nun damit, dass das E-Rezept ab Januar 2024 in Deutschland zum Standard wird. Die angekündigte deutschlandweite Umsetzung des E-Rezepts soll den Umsatz in bisher unbekannte Höhen katapultieren.

Für das laufende Jahr 2023 geht Zur Rose nun aber erst mal wegen des künftige fehlenden Schweizer Geschäfts von einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Zudem soll der der Verlust beim EBITDA (bereinigt) auf -20 Millionen bis -40 Millionen Franken eingeschränkt werden.

Der Break-Even beim EBITDA (bereinigt) soll dann 2024 folgen. Mittelfristig strebt die Gruppe weiterhin eine EBITDA-Marge von 8 Prozent an.

Zur Rose unterstreicht mit Umfirmierung Fokus auf Deutschland

Die Thurgauer Versandapotheke Zur Rose hat jüngst den Verkauf ihres Schweizer Geschäfts an die Migros angekündigt. Damit verschiebt sich der Fokus vollständig auf das elektronische Arztrezept in Deutschland. Dieses soll ab Januar 2024 zum Standard werden und die Umsätze der Gruppe in neue Höhen hieven.

Unterstrichen wird der Anspruch nun durch eine geplante Umfirmierung der Zur Rose AG in DocMorris AG. Ein entsprechender Antrag wird der Generalversammlung vom 4. Mai vorgelegt, wie Zur Rose am Donnerstag mit den Jahreszahlen mitteilte.

Unter der Marke "DocMorris" ist die Gruppe schon in Deutschland unterwegs. Seinen Sitz und die Börsenkotierung will das Unternehmen aber in der Schweiz behalten.

"Enormes Potenzial" dank E-Rezept

Dennoch liegt die Zukunft in Deutschland: Die Gruppe beziffert den jährlichen Umsatz für den dortigen Medikamentenmarkt auf 50 Milliarden Euro. Besonders im Handel mit rezeptpflichtigen Medikamenten sieht Zur Rose mit der kommenden Umsetzung des elektronischen Rezepts ein "enormes Potenzial".

Nur haperte es bisher mit der Umsetzung. Offiziell wurde das E-Rezept in Deutschland nämlich bereits 2022 eingeführt. Mangelnde Unterstützung der Ärzteschaft sowie technische Probleme und weit verbreitete Bedenken zum Datenschutz waren laut Experten Gründe für die immer wieder auftretenden Verzögerungen.

Laut dem deutschen Bundesministerium für Gesundheit soll das E-Rezept nun aber ab 2024 zum verbindlichen Standard werden. Bis dahin, also für das laufende Jahr 2023, erwartet Zur Rose mit dem Wegfall der Schweizer Tätigkeiten vorerst aber einen Umsatzrückgang "im mittleren einstelligen Prozentbereich".

Verbesserte Kapitalstruktur

Auch die Profitabilität leidet unter dem hiesigen Verkauf. Im Gegensatz zu Deutschland war Zur Rose in der Schweiz nämlich profitabel. So erwartet die Versandapotheke nun erst ab 2024 die Gewinnschwelle beim Betriebsergebnis zu erreichen (bereinigter EBITDA). Ursprünglich war 2023 vorgesehen, was inklusive des Schweiz-Geschäfts auch gelungen wäre, wie es von Zur Rose heisst.

Gleichwohl will die Gesellschaft 2023 den Betriebsverlust weiter reduzieren auf -20 Millionen bis -40 Millionen Franken von knapp -70 Millionen 2022. Mit dem Fokus auf die Profitabilität soll die Basis für das künftige Umsatzwachstum geschaffen werden, wie es heisst.

Der Erlös aus dem Verkauf des Schweiz-Geschäfts von 360 Millionen Franken werde zudem die Kapitalbasis "signifikant" stärken. Damit wird die künftige DocMorris AG weitgehend schuldenfrei und verschafft sich in der Geduldsprobe um das E-Rezept deutlich mehr Luft. Der Deal mit der Migros soll noch im zweiten Quartal über die Bühne gehen.

Zur Rose-Aktien nach Jahreszahlen klar im Minus

Die Aktien von Zur Rose geben am Donnerstag klar nach. Die Versandapotheke grenzte zwar wie angekündigt den Betriebsverlust deutlich ein. Der Ausblick auf das laufende Jahr sorgt aber für Enttäuschungen.

Zeitweise verlieren die zur Rose-Aktien im Schweizer Handel zeitweise 5,95 Prozent auf 42,08 Franken. Seit Jahresbeginn gewannen Zur Rose bis anhin aber auch 75 Prozent. Zuletzt sorgte der im Februar angekündigte Verkauf des Schweizer Geschäfts für einen Kurssprung. Seither ist aber wieder eine Abwärtstendenz erkennbar.

Analysten zeigen sich über den Ausblick der Gruppe auf das laufende Jahr enttäuscht. Mit einem Betriebsverlust von knapp 70 Millionen Franken erreichte Zur Rose für 2022 zwar das obere Ende der eigenen Zielbandbreite. Das bisherige Break-Even-Ziel für den bereinigten EBITDA musste die Versandapotheke aber zurücknehmen. Die Gewinnschwelle soll erst 2024 und nicht wie bisher in Aussicht gestellt schon im laufenden Jahr erreicht werden.

Dies liegt nicht zuletzt am angekündigten Verkauf des profitablen Schweizer Geschäfts an die Migros. Gleichzeitig wird Zur Rose durch den Deal weitgehend schuldenfrei, was Analysten wiederum begrüssen. Das Risiko für die Anleger habe sich dadurch stark reduziert, heisst es etwa bei der ZKB.

Zur Rose bekommt nämlich wieder deutlich mehr Luft in der Geduldsprobe um das E-Rezept, dass gemäss dem deutschen Bundesministerium für Gesundheit ab 2024 im nördlichen Nachbarland zum Standard werden und mittelfristig die Zur-Rose-Umsätze in die Höhe treiben soll. Gleichwohl sehen einige Experten den Weg bis dahin weiterhin mit erheblichen Risiken behaftet. So gehen die Empfehlungen der Analysten auch deutlich auseinander. Während die einen zum Kauf der Aktie raten, empfehlen andere einen Verkauf.

jl/ys

Steckborn (awp)