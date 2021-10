Zur Rose-Aktie springt an: Roche und Zur Rose arbeiten im Bereich Diabetes zusammen

Davon sollen Menschen mit dieser Krankheit im täglichen Therapiemanagement profitieren, wie die beiden Gesellschaften am Donnerstag mitteilten. Die Zur Rose -Aktie legt in der Folge deutlich zu.

Lanciert werden soll das Angebot 2022 in Deutschland, später soll es auf weitere europäische Länder ausgedehnt werden. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Im Rahmen der Zusammenarbeit verbinden die beiden Unternehmen laut den Angaben ihre Produkte und Dienstleistungen. Patienten insbesondere mit Diabetes Typ 2 würden dann von einem umfassenden Angebot profitieren, das einen bequemen Zugang zu Selbstmanagement-Lösungen, telemedizinischen Services, Rezepten und Nachbestellungen, Verbrauchsmaterialien und Systemen für das Diabetes-Management, Datenvisualisierung und Entscheidungshilfen umfasse.

Roche schon heute führend

Der Pharmakonzern Roche zählt den Angaben zufolge schon heute zu den weltweit führenden Unternehmen für integriertes personalisiertes Diabetes-Management. Dabei verbindet der Pharmakonzern die eigenen Systeme und digitalen Lösungen, wie die Diabetes-Management-App mySugr, mit Systemen und Dienstleistungen von Drittanbietern in einem offenen Ökosystem.

In Europa leben laut der Mitteilung 60 Millionen Menschen mit Diabetes. Dies entspreche rund 9 Prozent der über 20-jährigen Bevölkerung

Für die Versandapotheke wird die Nachricht als sehr positiv eingestuft, wie der Kurssprung um 7,4 Prozent zeigt. Die Bons von Roche wiederum geben moderat um 0,1 Prozent nach. Der Gesamtmarkt (SPI) präsentiert sich ebenfalls leicht freundlich mit +0,1 Prozent.

Zur Rose nach angekündigter Zusammenarbeit mit Roche stark gesucht

Die Aktien von Zur Rose legen am Donnerstag deutlich zu. Die Versandapotheke wird künftig im Bereich Diabetes mit Roche zusammenarbeiten. Die US-Bank Jefferies sieht darin einen wichtigen Schritt in Richtung des angestrebten europaweiten digitalen Gesundheitsökosystem.

Zeitweise notieren Zur Rose-Aktien 7,73 Prozent im Plus auf 334,50 Franken. Allerdings bleiben sie damit noch immer klar hinter den Kursen vom Freitag bis gegen rund 370 Franken zurück. Nach einem negativen Bericht der UBS am Montag haben die Titel im Laufe der Woche deutlich an Wert verloren.

Von der Zusammenarbeit mit Roche sollen Menschen mit Diabetes im täglichen Therapiemanagement profitieren. Lanciert werden soll das Angebot 2022 in Deutschland und später auf weitere europäische Länder ausgedehnt werden. Finanzielle Angaben zur Zusammenarbeit wurden keine gemacht.

Jefferies wertet die Ankündigung klar positiv. Rund 60 Millionen Leute in Europa litten an Diabetes und nach neuesten Forschungsergebnissen seien allein in Deutschland 8 bis 9 Millionen betroffen, so der zuständige Analyst Alexander Thiel. Er sehe in der Zusammenarbeit einen weiteren Meilenstein beim Aufbau einer kundenorientierten digitalen Gesundheitsplattform.

Denn Zur Rose habe nach der Zusammenarbeit mit Novo Nordisk bei Adipositas mit Roche einen weiteren starken Partner im Kampf gegen chronische Krankheiten, so der Jefferies-Experte weiter. Und chronisch kranke Patienten seien die wichtigste Zielgruppe für Online-Apotheken. Thiel bestätigt denn auch seine Kaufempfehlung für die Aktien und sieht bei einem Kursziel von 571 Franken weiterhin massives Aufwärtspotenzial.

rw/hr/ys

Basel/Steckborn (awp)