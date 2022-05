Zur Rose-Aktie schliesst höher: Digital-Chefin Betül Susamis Unaran verlässt das Unternehmen nach fast 3 Jahren

Chief Strategy and Digital Officer Betül Susamis Unaran verlässt die Gruppe Zur Rose

Nach einer fast dreijährigen Tätigkeit habe sich Unaran entschieden, beruflich neue Wege zu gehen, teilte Zur Rose am Dienstag mit. Sie habe einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Positionierung des Unternehmens und seiner Transformation zum europäischen Gesundheitsökosystem geleistet. Die Entwicklung von strategischen Partnerschaften werde künftig unter der Leitung von Anouk Robert fortgeführt.

Die Zur Rose-Aktie wechselte am Dienstag an der SIX mehrfach das Vorzeichen, zum Handelsende gewann sie jedoch 1,60 Prozent auf 114,30 Franken.

Zürich (awp)