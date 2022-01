Zur Rose-Aktie schiesst hoch: Zur Rose steigert Umsatz - verliert im Schlussquartal weiter an Schwung

Inklusive Übernahmen stieg der Umsatz 2021 um 15,5 Prozent auf 2,03 Milliarden Franken, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Bereits nach neun Monaten hatte sich Zur Rose von der davor geltenden Wachstumserwartung verabschieden müssen. Neu wurden 15 Prozent in Aussicht gestellt - davor waren es noch 20 Prozent gewesen.

Dies, nachdem das Wachstum im dritten Quartal auf 13,2 Prozent von 23,2 Prozent im ersten Halbjahr eingebrochen war. Im Schlussquartal waren es nun nur noch 5,2 Prozent. Im Gesamtjahr wurde damit die Erwartung der Analysten leicht verfehlt. Diese gingen im Vorfeld von einem Umsatzwachstum von 16,5 Prozent aus.

Im ersten Halbjahr hatte Zur Rose noch deutlich stärker von Übernahmen profitiert. Die Gruppe musste vor allem im Schlussquartal 2021 ohne den akquisitorischen Effekt aus der Übernahme von Apotal auskommen, die seit Mitte August 2020 konsolidiert werde, wie es in der Mitteilung heisst.

Zur Rose rechnet weiter für 2022 mit Einführung des E-Rezepts Deutschland

Die Versandapotheke Zur Rose hat zuletzt unter Verzögerungen bei der Einführung des digitalen Rezepts in Deutschland gelitten. Doch die Gruppe glaubt weiter an die Einführung im laufenden Jahr und bestätig am Donnerstag anlässlich der Umsatzzahlen 2021 ihre hohen Wachstumsziele.

Ende 2021 hatte das deutsche Bundesgesundheitsministerium (BMG) informiert, dass es den kontrollierten Test- und Pilotbetrieb zur Einführung des E-Rezepts in Deutschland über den 1. Januar 2022 hinaus verlängert. Bereits davor war es aufgrund mangelnder technischer Infrastrukturen zur Verzögerungen im Testbetrieb gekommen.

Dabei hätte die Reform per Jahresbeginn verbindlich umgesetzt werden sollen. Für Zur Rose war das natürlich ein Rückschlag, soll das E-Rezept doch zum klar wichtigsten Umsatztreiber werden. Die Aktien der Versandapotheke wurden an der Börse denn auch stark abgestraft. Von einem Niveau bei klar über 500 Franken im Februar 2021 fielen die Titel zuletzt unter 200 Franken.

Die Online-Apotheke erwartet nun aber "schnellstmöglich" die Bekanntgabe eines verbindlichen Zeitplans zum E-Rezept. Dabei stützt sie sich den Angaben zufolge auf die "bisherige Kommunikation" des BMG.

Weiter Verdoppelung des Umsatzes erwartet

Die Gruppe sieht das angelaufene Jahr 2022 denn auch weiterhin ganz "im Zeichen des E-Rezept-Rollouts in Deutschland" und bestätigt im heutigen Communiqué ihre ambitionierten Mittelfristziele. Demnach soll sich der Umsatz in drei bis fünf Jahre in etwa verdoppeln und 4 Milliarden Franken erreichen.

Zudem will das Unternehmen mittelfristig weiterhin eine EBITDA-Marge von 8 Prozent erreichen. Zuletzt gelang es aufgrund der hohen Investitionen ins Wachstum allerdings nicht, beim EBITDA die Gewinnschwelle zu erreichen.

Das Wachstum hat also seinen Preis. Schwarze Zahlen auf Stufe EBITDA dürften frühestens per Ende 2022 zu erwarten sein, wie Zur Rose immer wieder betonte.

Zur Rose möglicherweise Opfer von Hackerangriff

Die Versandapotheke Zur Rose ist möglicherweise Opfer eines Hackerangriffs geworden. Am 18. Januar wurden angebliche Kundendaten des Online-Shops für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte "zurrose-shop.ch" im Netz angeboten. Deren Echtheit wird nun geprüft.

Bei den mutmasslich entwendeten Daten handelt es sich um Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie Passwörter, teilte Zur Rose am Mittwoch mit. Die Passwörter seien allerdings durch ein Hash-Verfahren gesichert und somit nicht nutzbar.

Nicht betroffen seien Daten zu den Bestellungen sowie zu Zahlungsinformationen. Ebenfalls unbehelligt blieben die Daten der Online-Apotheke "zurrose.ch". Diese nutze eine technisch separate Plattform.

Aktuell stehe noch nicht fest, ob Daten entwendet wurden und ob es sich dabei tatsächlich um echte Kundendaten handele. Interne und externe Datenexperten würden mit den Behörden zur schnellstmöglichen Klärung des Vorfalls zusammenarbeiten. Die Kunden des Online-Shops wurden kontaktiert und über die laufenden Abklärungen und Massnahmen informiert.

Aktien von Zur Rose nach Umsatzzahlen klar im Plus

Die Aktien von Zur Rose legen am Donnerstag deutlich zu und machen damit einen Teil der Verluste der letzten Zeit wett. Die Versandapotheke hat mit den Umsatzzahlen 2021 im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und den mittelfristigen Ausblick bestätigt.

Bis um 10.45 Uhr gewinnen Zur Rose 6,1 Prozent auf 202,50 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent im Minus steht. Von ihrem Allzeithoch im Februar 2021 bei über 500 Franken sind die Titel aber weiter deutlich entfernt.

Gerade die Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts in Deutschland haben dazu geführt, dass die Titel zuletzt stark abgestraft wurden. Zur Rose glaubt aber weiterhin an eine Umsetzung der Reform noch im laufenden Jahr 2022 und eine Verdoppelung des Umsatzes in drei bis fünf Jahren auf 4 Milliarden Franken.

Dem deutschen Bundesgesundheitsministerium zufolge soll in den kommenden Wochen ein verbindlicher Zeitplan zum E-Rezept erstellt werden. Die ZKB geht aber davon aus, dass es bis zu einer Umsetzung Monate dauern und die kommenden Quartale weiter von einer grossen Volatilität geprägt sein werden. Mittelfristig sieht der zuständige Analyst allerdings bedeutendes Potenzial.

Beim gestern publizierten Datenklau auf dem Online-Shop von Zur Rose hätte es aus Sicht der ZKB derweil schlimmer kommen können - letztlich sei "nichts passiert". Dennoch könne sich der Vorfall für das Unternehmen negativ auswirken, da der Shop auch vom Vertrauen der Kunden abhängig sei.

Steckborn / Zürich (awp)