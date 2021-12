Zur Rose-Aktie sackt zweistellig ab: Einführung des E-Rezepts in Deutschland offenbar verschoben

So soll die laufende Testphase auf unbestimmte Zeit verlängert werden, wie verschiedene Fachpublikationen mit dem Verweis auf ein Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) am Montagabend berichteten. Die bundesweit verpflichtende Einführung war ursprünglich auf den 1. Januar 2022 vorgesehen.

Die erforderlichen technischen Systeme stünden noch nicht flächendeckend zur Verfügung, hiess es etwa in einem Online-Artikel der "Deutschen Apotheker Zeitung" (DAZ). Auch reichten die durchgeführten Feldtests zur Erprobung des E-Rezepts nicht aus, um einen sicheren Betrieb zu garantieren. Die Testphase soll nun verlängert werden und die Einführung "nach einem noch festzulegenden Rollout-Verfahren" erfolgen.

Für Zur Rose bedeutet dieser Aufschub ein herber Rückschlag. Die Versandapotheke will bekanntlich über ihre europäische Dachmarke Doc Morris stark von der obligatorischen Einführung des E-Rezepts in Deutschland profitieren. Die Reform wird allgemein als wichtigster Umsatztreiber für Online-Apotheken wie Zur Rose und den Konkurrenten Shop Apotheke gesehen. Ende November hatte sich die für die Umsetzung zuständige Gesellschaft Gematik mit der fristgerechten Einführung noch auf Kurs gesehen.

Zur Rose rechnet weiter mit Einführung des E-Rezepts im Jahr 2022

Die Versandapotheke Zur Rose rechnet mit der Einführung des digitalen Rezepts in Deutschland im kommenden Jahr. Man wolle "den maximalen Beitrag dazu leisten, dass die flächendeckende, verpflichtende Einführung zügig voranschreitet und umgesetzt wird", so Sprecherin Lisa Lüthi am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

An der mittelfristigen Zielsetzung ändere die gestern bekannt gewordene Verzögerung aber nichts, sagte die Sprecherin. Demnach visiert Zur Rose in drei bis fünf Jahren einen Umsatz von 4 Milliarden Franken an. Im verangenen Jahr 2020 waren es noch lediglich 1,75 Milliarden gewesen und in den ersten neun Monaten 2021 1,5 Milliarden (+20%).

Zur Rose Aktien nach Aufschub der Einführung des E-Rezepts unter Druck

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose stehen am Dienstag klar unter Druck. Zeitwiese geben die Titel um 14,00 Prozent auf 255,00 Franken nach.

Im Februar 2021 hatten die Zur-Rose-Aktien Kursen von über 500 Franken noch einen neuen Höchststand markiert. In der Folge gaben die Titel aber wieder deutlich nach. Zuletzt war der Kurs im Zuge der Kapitalerhöhung über 189 Millionen Franken unter Druck geraten.

Baader Helvea bezeichnet die Neuigkeiten in einem Kommentar als herbe Enttäuschung für Zur Rose. Der Experte kürzt seine Gewinnschätzungen für 2022 zusammen und streicht die Titel mit sofortiger Wirkung von der Top-Pick-Liste. Dennoch bestätigt er das Rating "Buy": Das E-Rezept sei nämlich noch nicht "gestorben" und das mittel- bis langfristige Potenzial bleibe unverändert.

Für den Analysten von Warburg Research kommt der Entschied zum Aufschub aufgrund des in den vergangenen Woche gewachsenen Widerstands "nicht völlig überraschend". Für eine detaillierte Berurteilung fehle derzeit noch der Zeitplan für die geplante Einführung, so der Experte weiter. Vorerst bleibe er denn auch bei der Prognose, dass die Online-Penetration im kommenden Jahr auf 2,5 Prozent von derzeit 1 Prozent ansteigen werde.

an/tv

Steckborn (awp)