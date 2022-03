Zur Rose-Aktie deutlich im Minus: 2021 noch höherer Verlust geschrieben

Dafür hat die Gruppe unter der europäischen Dachmarke DocMorris im Februar 2021 mit dem Slogan "Das neue Gesund" eine umfangreiche Marketing-Kampagne gestartet. Die Aufwendungen in diese Aktivitäten seien im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um rund 60 Millionen Franken gestiegen, teilte Zur Rose am Donnerstag mit.

Gleichzeitig habe der Markt für rezeptfreien Medikamente pandemiebedingt stagniert, was zu höheren Wachstumskosten geführt habe. Dazu gekommen seien einmalige Aufwendungen wegen Akquisitionen und Restrukturierungen. Beim Betriebsergebnis (EBITDA) erlitt Zur Rose somit einen Verlust von 143 Millionen. Der Reinverlust lag gar bei 226 Millionen Franken.

Auch 2022 Verlust erwartet

Als Zur Rose im Februar ihre Marketing-Kampagne gestartet hatte, war man allerdings noch davon ausgegangen, dass das elektronische Rezept in Deutschland bereits per Anfang 2022 kommt. Dazu war es dann aber wegen wiederholter Verzögerungen in der Testphase nicht gekommen.

Und noch immer fehlt ein genauer Zeitplan. Zwar rechnet Zur Rose mit einer Einführung noch im laufenden Jahr. Im Ausblick für 2022 ist der Einfluss des E-Rezepts aber wegen der Ungewissheiten nicht enthalten. Der Fokus liege nun kurzfristig auf der Verbesserung von Synergien und der Profitabilität, teilte die Gruppe mit.

Damit rechnet die Online-Apotheke nun mit einer flachen Umsatzentwicklung im laufenden Jahr. Gleichzeitig sollen die Verlust etwas eingedämmt werden. Noch immer wird aber beim bereinigen EBITDA ein Minus zwischen 75 Millionen und 95 Millionen Franken erwartet. Der Grund dafür seien Investitionen in Technologien im Hinblick auf das digitale Rezept.

"Gute Ausgangslage" für E-Rezept

Das E-Rezept bleibt als mit Abstand wichtigster Umsatzreiber der Zukunft denn auch im Zentrum der Strategie. Und das Unternehmen sieht sich gut gerüstet: Mit rund elf Millionen aktiven Kunden, DocMorris als bekannter Apothekenmarke und einer erfolgreichen Gesundheits-Apps befinde sich die Gruppe in einer "gute Ausgangslage", um Kunden für das E-Rezept zu gewinnen.

Effizienter will Zur Rose dabei durch länderübergreifende Verknüpfungen von Service-Funktionen werden. Zudem soll Know-how gebündelt werden und bei der Logistik, Dienstleistungen und Marken gemeinsame Plattformen zum Tragen kommen. Damit soll eine "starke Basis" für den weiteren Expansionskurs und die "nachhaltige Profitabilität" der Gruppe geschaffen werden, hiess es weiter.

Die Versandapotheke nominiert Matthias Peuckert zum neuen Deutschland-Chef und CEO der deutschen Tochter DocMorris. Er wird den Posten nach der kommenden Generalversammlung am 28. April übernehmen, wie Zur Rose am Donnerstag mitteilte.

Damit übernimmt Peuckert die Position von Walter Hess, der bekanntlich nach der Generalversammlung die Nachfolge von Gruppen-CEO Walter Oberhänsli antreten wird. Gleichzeitig soll wiederum Oberhänsli an der GV zum Verwaltungsratspräsident gewählt werden.

Peuckert sei ein ausgewiesener E-Commerce-Experte und seit 2018 CEO beim Münchner Online-Händler für Baby- und Kinderartikel Windeln.de. Davor habe er 14 Jahre lang bei Amazon gearbeitet.

Die Zur Rose-Aktie verliert in Zürich zeitweise mit 13,18 Prozent massiv und landet bei 112,00 Franken.

Steckborn (awp)

jl/rw