Zum Anlass der Einführung des neuen VIP-Clubs teilt der Mentor der Academy of a Private Investor Andrey Khovratov sein Erfolgsgeheimnis

MOSKAU, 1. August 2021 /PRNewswire/ -- Ihr Mentor auf dem Weg zum persönlichen Erfolg, Andrey Khovratov, gibt im Vorfeld des Starts des neuen „VIP-Clubs" der Academy of a Private Investor am 1. August einige seiner besten Ratschläge weiter ( https://academyprivateinvestment.com ). Khovratov verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Investitionen und persönliche Entwicklung und freut sich darauf, mit den neuen Club-Paketen den Abonnenten die umfassendste Beratung auf dem Markt zu bieten.

Khovratov unterstreicht die Bedeutung von Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung: „Reichtum und Glück kann man nur durch harte Arbeit und persönliche Entwicklung erreichen, indem man sich ständig optimiert, kontinuierlich lernt und seine Fortschritte reflektiert."

Die Academy of a Private Investor will nicht nur wertvolle Einblicke in die Welt der Geldanlagen vermitteln, sondern auch seinen Mitgliedern dabei helfen, Denkmuster, die sie einschränken, zu überwinden, damit sie ihr bestes Selbst werden und ehrgeizige Veränderungen vornehmen können. Zukunftsziele müssen „SMART" sein, so Khovratov: Spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich gebunden. „Konkrete Ziele sollten aufgeschrieben werden, mit Blick auf den Zeitplan und erreichbare Ergebnisse", sagt er. „Auch das höchste Ziel ist erreichbar, wenn man es in kleine tägliche Schritte aufteilt."

Mit dem neuen VIP-Club setzt Khovratov weiterhin seine Philosophie um, dass persönlicher Erfolg und finanzielle Freiheit untrennbar miteinander verbunden sind: Finanzielle Freiheit ist keine Zauberei und keine hochkomplexe Wissenschaft, sondern ein grundlegendes Menschenrecht. Das Problem ist, dass die Menschen nicht über die nötigen Tools verfügen. Es fehlt ihnen an Informationen, wie sie sie erreichen können. Das ist das eigentliche Problem, das wir lösen müssen."

Die neue VIP-Mitgliedschaft der Academy of a Private Investor wird sowohl in einer Standard- als auch in Einsteigeroptionen erhältlich sein. Weitere Informationen über das Unternehmen und Khovratov finden Sie unter https://academyprivateinvestment.com/en/company .

Anmerkungen der Redaktion

Academy of a Private Investor ist das effektivste Ausbildungssystem zur Schulung von Privatanlegern. Ziel des Unternehmens ist es, den Mitgliedern ein umfassendes Verständnis für die Wissenschaft des Investierens zu vermitteln. Je schneller Sie diese Zusammenhänge lernen, desto schneller erlangen Sie die absolute Freiheit.