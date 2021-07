Zulieferer von Apple, Nike verzichten auf Arbeiter aus Xinjiang

Von Liza Lin, Eva Xiao und Yoko Kubota

HONGKONG (Dow Jones)--Chinesische Fabriken, die Apple beliefern und andere US-Exportgüter produzieren, meiden zunehmend Arbeiter aus Xinjiang. Westliche Länder monieren die vermutete Zwangsarbeit in der abgelegenen nordwestlichen Region, in der Peking beschuldigt wird, Völkermord an den dortigen ethnischen Minderheiten zu begehen.

Die Lens Technology, ein grosser Apple-Zulieferer und chinesischer Hersteller von Touchscreens für Smartphones, hat im vergangenen Jahr uigurische Fabrikarbeiter, die im Rahmen eines staatlich unterstützten Arbeitsprogramms aus Xinjiang transferiert wurden, entlassen, wie ehemalige Mitarbeiter und Ladenbesitzer in der Nähe einer seiner Fabriken berichten. Das Unternehmen hat auch aufgehört, uigurische Arbeiter einzustellen, wie aktuelle Mitarbeiter berichten.

Der chinesische Maskenhersteller Hubei Haixin Protective Products Group, dessen persönliche Schutzausrüstung auf US-Webseiten verkauft wird, beschäftigt keine Arbeiter aus Xinjiang mehr, sagte eine Mitarbeiterin des Unternehmens, die sich nicht identifizierte, bevor sie auflegte. Das Unternehmen entschied sich im September letzten Jahres, die Verträge seiner Arbeiter aus Xinjiang nicht zu verlängern, nachdem Berichte über den Einsatz von Zwangsarbeit negative Aufmerksamkeit erregt hatten, wie die Mitarbeiterin sagte.

Und eine chinesische Tochtergesellschaft von Taekwang Industrial, die in China Turnschuhe für den US-Sportgiganten Nike herstellt, schickte im zweiten Quartal des vergangenen Jahres Arbeiter aus der Region nach Hause, wie aus einer Erklärung von Nike hervorgeht, die im Juni 2020 auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde. Die Erklärung des Unternehmens wurde seitdem aktualisiert, aber die alte Version der Erklärung wurde vom Internet Archive gespeichert, einer gemeinnützigen Organisation, die eine digitale Bibliothek von Webseiten führt.

Es konnte nicht festgestellt werden, ob Arbeiter aus Xinjiang in den Lens-Einrichtungen Komponenten produzierten, die in Apple-Produkten landeten. Ein Apple-Sprecher sagte, dass der Verhaltenskodex des Unternehmens für Zulieferer jede Art von Diskriminierung verbietet und dass das Unternehmen sicherstellt, dass die Arbeiter mit Würde und Respekt behandelt werden. Sprecher von Nike und Taekwang lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Kehrtwende chinesischer Zulieferer, die kollektiv Tausende von Xinjiang-Arbeitern über staatlich geförderte Arbeitsprogramme eingestellt hatten, unterstreicht den wachsenden Druck, dem Firmen ausgesetzt sind, da westliche Regierungen multinationale Unternehmen dazu drängen, Zwangsarbeit aus ihren Lieferketten in China zu eliminieren. Die Behörden in Xinjiang werden immer wieder beschuldigt, Masseninternierungen vorzunehmen und das auszunutzen, was die chinesische Regierung "Arbeitstransfer"-Programme nennt, um Uiguren und andere Muslime aus der Region zu zwingen, in Fabriken im ganzen Land zu arbeiten.

Washington, der schärfste Kritiker von Pekings Politik in Xinjiang, hat solche Arbeitsverlagerungen ins Visier genommen, indem es im vergangenen Jahr Importverbote für Baumwolle, Tomaten und Polysilizium aus der Region erlassen hat. Als Reaktion darauf haben viele multinationale Unternehmen Audits der Lieferketten in China organisiert und sogar Ermittlungsfirmen beauftragt, um den Kontakt mit Rohstoffen und Arbeitskräften aus Xinjiang aufzuspüren, während sie gleichzeitig versuchen, Peking nicht zu provozieren.

Letzte Woche verabschiedete der US-Senat einstimmig den Uyghur Forced Labor Prevention Act. Die parteiübergreifende Gesetzesvorlage, die wahrscheinlich auch im Repräsentantenhaus angenommen wird, würde Waren verbieten, die von Xinjiang-Arbeitern in staatlichen Programmen hergestellt werden, es sei denn, die Importeure beweisen das Gegenteil.

Chinas Regierung leugnet alle Vorwürfe von Rechtsverletzungen und sagt, dass staatliche Transfers von uigurischen, kasachischen und anderen meist muslimischen Minderheitsarbeitern Teil von Armutsbekämpfungsprogrammen sind. Diese Arbeiter könnten bestraft werden, wenn sie über ihre Arbeitsbedingungen sprechen, sagen Menschenrechtsgruppen, während Wirtschaftsprüfungsunternehmen sagen, dass die Arbeiter sich vor Vergeltungsmassnahmen der chinesischen Behörden fürchten, was es schwierig macht, zu überprüfen, in welchem Ausmass die Programme unfreiwillig sind.

Unternehmen "wollen aus ethischer Sicht die richtigen Entscheidungen treffen und gleichzeitig erfolgreiche Geschäfte in China führen", sagt Ken Jarrett, Senior Advisor der Unternehmensberatungsfirma Albright Stonebridge Group in Schanghai. Aber für Firmen, die zwischen dem politischen Druck sowohl aus den USA als auch aus China gefangen sind, "ist es eine extrem schwierige Position", sagte er.

Uigurische und Arbeitsrechtsgruppen sagen, es sei ein Schritt in die richtige Richtung, dass chinesische Zulieferer von solchen Programmen absehen. Zugleich fordern sie, dass die Markenhersteller sicherstellen, dass die Arbeiter entschädigt werden, wenn sie entlassen werden, und nicht einfach in weniger sichtbare und schlechter geführte Fabriken durch das gleiche staatlich unterstützte Arbeitsprogramm versetzt werden.

Bevor Lens Technology im letzten Jahr seine Arbeiter in Xinjiang entliess, war der Touchscreen-Hersteller ein aktiver Teilnehmer am Arbeitstransferprogramm der lokalen Regierung. Seit 2017 hat Lens Technology mindestens 2.200 Arbeiter aus der Präfektur Kashgar im Südwesten Xinjiangs durch staatlich geförderte Programme zur Armutsbekämpfung aufgenommen, so ein Beitrag, der von einem Regierungsbüro veröffentlicht wurde, das vom Ministerium für zivile Angelegenheiten beaufsichtigt wird.

Aber im letzten Sommer, als die Kontrolle über Xinjiang zunahm, entliess das Unternehmen mehr als 400 Arbeiter aus Xinjiang, die in den Hauptanlagen von Lens in Liuyang arbeiteten, einer Stadt unter der Verwaltung der Provinzhauptstadt von Hunan, Changsha, wo das Unternehmen auch seinen Sitz hat.

Die entlassenen Arbeiter erhielten zwischen 1.500 und 2.900 Dollar als Entschädigung, weil sie vor Ablauf ihres Vertrages entlassen wurden, so ein ehemaliger Arbeiter von Lens, der zu den Entlassenen gehörte und danach nach Xinjiang zurückkehrte. Einige der Arbeiter nahmen dann an einem neuen Trainingsprogramm teil und wurden zur Arbeit in die ostchinesische Stadt Jinhua und in eine Maskenfabrik in Changsha geschickt, sagte der Arbeiter, der nicht identifiziert werden wollte.

Das Unternehmen stelle in diesem Jahr keine uigurischen Fabrikarbeiter ein, sagten zwei Angestellte von Lens. Lens Technology reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar.

Chinesische Fabriken haben es in der Regel vorgezogen, Han-Chinesen einzustellen und diskriminieren in Stellenanzeigen oft ausdrücklich Tibeter und Uiguren, da viele davon ausgehen, dass Arbeiter aus ethnischen Minderheiten kein Mandarin beherrschen oder zusätzliche Management- und Sicherheitsrisiken mit sich bringen, so Arbeitsrechtsgruppen.

Staatliche Arbeitstransferprogramme haben das Interesse von Fabriken geweckt, da sie nicht nur einen stabilen Nachschub an Arbeitskräften bieten - was für Orte mit hoher Fluktuation attraktiv ist - sondern auch Subventionen für jeden eingestellten Arbeiter bereitstellen. Die Regierungen von Xinjiang versetzen in der Regel massenhaft Arbeiter aus Bevölkerungsminderheiten in Fabriken, in der Regel mit begleitendem Sicherheitspersonal und Kadern aus der Region, wie aus Online-Stellenanzeigen und Richtlinien für den Arbeitstransfer hervorgeht.

Ehemalige Häftlinge von Internierungslagern in Xinjiang werden manchmal auch im Namen der Armutsbekämpfung in Fabriken in der Region eingesetzt, wie Rechtsgruppen und chinesische Regierungsdokumente berichten. Westliche Forscher haben auf Hinweise auf paramilitärisches Management von Arbeitern und politische Indoktrination in Fabriken hingewiesen, die auf Regierungswebseiten und in Berichten der chinesischen Staatsmedien als weitere Indikatoren dafür erscheinen, dass die Programme zur Armutsbekämpfung unfreiwillig sein könnten.

Versetzte Arbeiter werden oft vor dem Umzug einer Hintergrundüberprüfung unterzogen, die auch Nachforschungen über ihre politische Vergangenheit beinhaltet.

Menschenrechtsgruppen sagen, dass es zwar eine positive Entwicklung ist, wenn Fabriken aus den Arbeitsvermittlungsprogrammen aussteigen, dass es aber diskriminierend ist, die Beziehungen zu den Arbeitern aus Xinjiang generell zu kappen, und dass das Problem der staatlich geführten Programme, die das Risiko von Zwangsarbeit mit sich bringen, nicht angegangen wird. Sie sagen, dass die Zulieferer aus dem staatlich unterstützten Arbeitstransfer aussteigen sollten, aber weiterhin Arbeiter aus Xinjiang einstellen sollten, die sich unabhängig bewerben.

Einige Prüfer der Lieferkette sagen, dass das Fehlen jeglicher Transparenz in der Lieferkette in Xinjiang aufgrund der Restriktionen der chinesischen Regierung dazu führen könnte, dass westliche Marken ihre Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten in Xinjiang abbrechen.

Unternehmen mit Zulieferern in der Region stehen vor einer schwierigen Wahl, so Doug Cahn, Mitbegründer der Supply-Chain-Management-Firma Better Buying. Sie können "riskieren, mit Zwangsarbeit in Verbindung gebracht zu werden - und ich kenne niemanden, der das tun möchte - oder Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass ihre Lieferketten auf andere Quellen für Baumwolle und Produktion zurückgreifen", sagte er.

