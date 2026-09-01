BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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01.09.2026 14:00:00
Zukunftskompetenzen im Fokus: BMW Group startet Ausbildungsjahr 2026
BMW Group begrüsst am 1. September 225 neue Auszubildende und dual Studierende am Standort München und bietet deutschlandweit 1.200 Ausbildungsplätze an. Im neuen Ausbildungsjahr starker Fokus auf Zukunftskompetenzen wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Automatisierung für die Transformation der Automobilindustrie.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
In eigener Sache
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
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