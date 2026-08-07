Zuken mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zuken lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 63.04 JPY. Im Vorjahresviertel waren 32.44 JPY je Aktie erzielt worden.

Zuken hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch