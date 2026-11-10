Zuken gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zuken stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 86.10 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64.93 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zuken einen Umsatz von 10.33 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch