Zuiko: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zuiko hat am 02.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.34 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zuiko ein EPS von 13.56 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.73 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5.33 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch