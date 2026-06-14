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14.06.2026 14:50:13

Zuger Stimmbevölkerung sagt Ja zum Bebauungsplan Metalli

Zug Estate b
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Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Zuger Stimmbevölkerung sagt Ja zum Bebauungsplan Metalli

14.06.2026 / 14:50 CET/CEST

Medienmitteilung
Zug, 14. Juni 2026

Die Stimmbevölkerung der Stadt Zug hat heute den Bebauungsplan Metalli mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 57.8 Prozent deutlich gutgeheissen. Damit erreicht das Projekt Lebensraum Metalli nach mehrjährigem Planungsprozess mit städtebaulichem Wettbewerb und diversen Mitwirkungsverfahren einen wichtigen Meilenstein. Patrik Stillhart, CEO der Zug Estates Holding AG, freut sich über das Abstimmungsergebnis: «Das Resultat stellt einen wichtigen Schritt zur qualitätsvollen Weiterentwicklung der Stadt Zug dar. Mit dem Projekt Lebensraum Metalli wollen wir einen wertvollen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum leisten und die Aussenraum- und Aufenthaltsqualitäten der Einkaufs-Allee Metalli deutlich steigern. Wir danken der Zuger Stimmbevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen.»

Mit dem Projekt Lebensraum Metalli entstehen 130 zusätzliche Wohnungen, 64 davon preisgünstig gemäss den Anforderungen des kantonalen Wohnraumförderungsgesetzes. Aufgewertete und attraktiv gestaltete grüne Aussenräume schaffen Orte der Begegnung und neue Treffpunkte. Unter anderem entsteht eine öffentliche, parkähnliche Dachterrasse. Der neue, einladende Metalliplatz nimmt die veränderte städtische Durchwegung auf und verbessert die Anbindung zum Bahnhof Zug. Nicht zuletzt steigern die gezielte Aufwertung und sanfte Modernisierung der Infrastruktur die Attraktivität der Einkaufs-Allee Metalli. Weitere Informationen unter www.lebensraum-metalli.ch.

Nach dem positiven Abstimmungsergebnis wird Zug Estates die weiterführende Planung des Lebensraums Metalli umgehend aufnehmen. Im nächsten Schritt ist die Durchführung eines Architekturwettbewerbs für das Hochhaus und die angrenzenden Aussenräume vorgesehen. Die Genehmigung des Bebauungsplans durch den Kanton Zug wird frühestens Ende 2026 erwartet. 


Downloads:
Medienmitteilung (PDF)

Termine:
20. August 2026 | Publikation Halbjahresbericht 2026
2. September 2026 | Nachhaltigkeitsforum

Weitere Auskünfte:
Patrik Stillhart, CEO
Janine Nauer, Leiterin Projektentwicklung

T +41 41 729 10 10
ir@zugestates.ch

Über Zug Estates
Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 31. Dezember 2025 CHF 1.94 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).

Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zug Estates Holding AG
Industriestrasse 12
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 10 10
E-Mail: ir@zugestates.ch
Internet: www.zugestates.ch
ISIN: CH0148052126, CH0148052118
Valorennummer: A1J0M6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2345528

 
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2345528  14.06.2026 CET/CEST

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