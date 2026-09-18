Zuger Kantonalbank Aktie 49389124 / CH0493891243
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18.09.2026 13:40:03
Zuger Kantonalbank ernennt neuen Anlagechef
Zuger Kantonalbank. (Bild: zVg)">
Die Zuger Kantonalbank besetzt die Spitze ihres Investment Office aus den eigenen Reihen. Alexander Hunziker übernimmt per sofort die Funktion des Chief Investment Officer (CIO). Der Kapitalmarktexperte war zuvor unter anderem bei der Credit Suisse tätig.
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