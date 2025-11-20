Zuger Kantonalbank Aktie 130890 / CH0001308904
20.11.2025 16:03:36
Zuger Kantonalbank ernennt Marcel Wespi zum neuen Leiter Private Banking
Zug (awp) - Die Zuger Kantonalbank hat Marcel Wespi ab Neujahr zum neuen Chef des Private Bankings bestimmt. Wespi leitet den Bereich schon seit Ende Juni interimistisch, wie die Kantonalbank am Donnerstag bekannt gab. Die Bank will im Private Banking expandieren.
Wespi ist seit 2023 für das Geldhaus tätig. In dieser Zeit hat der Zuger das Team "Entrepreneurs & Executives" aufgebaut und erfolgreich positioniert. Das Team betreut Unternehmer und Führungskräfte.
jb/ls
Nachrichten zu Zuger Kantonalbank
Analysen zu Zuger Kantonalbank
