Zuger Kantonalbank-Aktie: Marcus Slöör wird zum Leiter des Departements Wealth Management

In dieser Rolle zeichnet Slöör künftig für die Geschäftsbereiche Private Banking und Wealth Services sowie für das Investment Office der Bank verantwortlich und nimmt in der Geschäftsleitung Einsitz.

Der finnische Staatsbürger Slöör arbeitete zuletzt als Managing Director im Wealth Management der Credit Suisse in Zürich, wie die Zuger KB am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Davor war er während rund zehn Jahren im Wealth Management der UBS tätig. Mit seinem Wechsel werde Slöör seinen Lebensmittelpunkt wieder in den Kanton Zug verlagern, so das Communiqué weiter.

ra/uh

Zug (awp)