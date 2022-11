Zug Estates übernimmt mit der Renggli AG Immo-Portfolio von über 100 Millionen

Zug (awp) - Zug Estates erweitert ihr Portfolio. Das Zuger Immobilienunternehmen erwirbt rückwirkend per 1. Oktober 2022 die in Zug domizilierte Renggli Holding AG zu 100 Prozent. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

Renggli sei die Eigentümerin von 12 Liegenschaften im Raum Zug und Rotkreuz, teilte Zug Estates am Mittwochabend mit. Zum Immobilienportfolio, das einen Wohnanteil von knapp 50 Prozent und einen Wert von rund 110 Millionen Franken aufweist, gehören laut weiteren Angaben eine Geschäftsliegenschaft in Zug sowie ein über 19'000 Quadratmeter grosses Entwicklungsareal mit Wohn- und Gewerbeliegenschaften in Rotkreuz. Dieses grenze direkt an das Suurstoffi-Areal von Zug Estates. Der jährliche Mietertrag des Portfolios belaufe sich auf über 2,6 Millionen Franken und die Leerstandsquote liege per 30. September 2022 bei rund 0,2 Prozent.

