Zug Estates informiert über weiteren Prozess beim "Lebensraum Metalli"

Zug (awp) - Das Immobilienunternehmen Zug Estates hat im Bewilligungsprozess für den "Lebensraum Metalli" einen "wichtigen Meilenstein" erreicht. Bis neue Wohnungen entstehen, dauert es aber noch etwas länger.

Der Bebauungsplan Metalli sei am 17. Juni in erster Lesung im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) behandelt worden und dort auf breite Unterstützung gestossen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Nun folge die öffentliche Auflage des Bebauungsplans und danach die zweite Lesung voraussichtlich im Frühling 2026.

Frühestens im Herbst 2026 erfolge dann die Genehmigung des Bebauungsplans durch den Kanton Zug und im Anschluss starte der eigentliche Planungsprozess mit Durchführung des Architekturwettbewerbs. Insgesamt sollen im Zuge der Weiterentwicklung der Metalli 160 neue Wohnungen entstehen, davon seien 130 zusätzlich und 64 preisgünstig.

uh/ls